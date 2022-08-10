أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن دعم المملكة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، يأتي امتداداً لجهودها الإنسانية في الوقوف إلى جانب اللاجئين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر سفارة المملكة في بولندا، إن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة قدمت من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تستهدف أكثر من مليون شخص، مبيناً حرص المملكة على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في أي مكان.وأوضح، أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تعزيز الجهود الإغاثية وآلية تنسيق الاستجابة الإنسانية لصالح اللاجئين، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يسعى لتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية.واستعرض الربيعة، خلال المؤتمر، مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت أكثر من 2000 مشروع نفذت في 85 دولة حول العالم، مبيناً أن المشاريع تغطي مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغير ذلك من القطاعات المهمة. من جهة ثانية، التقى الربيعة في العاصمة البولندية وارسو، وكيل وزارة خارجية بولندا لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي في أفريقيا والشرق الأوسط بافل يابونسكي، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الإنساني والإغاثي. وأشاد يابونسكي بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لصالح اللاجئين والمحتاجين حول العالم.