تواصل فرق الدفاع المدني بالطائف، عمليات بحث موسعة عن اثنين سقطت مركبتهما من مطل في نهاية مخطط سكني بالهدا، أمس، بعدما عثرت على جثة ثالث كان برفقة الاثنين لحظة السقوط في الهاوية. وعزت مصادر سبب الحادثة إلى الضباب الكثيف المعيق للرؤية الأفقية. ورصدت «عكاظ» ميدانياً موقع الحادثة، وتبين أن السقوط حدث في آخر نقطة في المخطط باتجاه الضلع الغربي الشمالي للمخطط، الذي يعرف في تطبيقات تحديد الاتجاهات بـ«مطل نهاية العالم»؛ نظراً لشدة خطورته وحوافه المفتوحة فوق عدد من الجبال الشاهقة، دون وجود حواجز تمنع سقوط السيارات. من ناحيته، كشف عاطف اليمني، شقيق أحد المتوفين في حادثة السقوط لـ«عكاظ»، أنه تم انتشال جثة شقيقه. وأشار إلى أنه كان برفقة صديقه السعودي ويمني آخر، لافتاً إلى أن سبب السقوط يرجع لفقدان المتوفين لاتجاه مركبتهم أثناء محاولتهم تجاوز الضباب، حتى سقطت مركبتهم وهم قادمون من مكة المكرمة لغرض التنزّه.يأتي ذلك فيما لا زالت جهود الدفاع المدني بالطائف مستمرة لانتشال الشخصين الآخرين. ورصدت «عكاظ» استعانة الدفاع المدني بطائرة انتشال. وشكّل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد أحمد الشمراني، فريقاً متكاملاً ميدانياً برئاسته، مع الاستعانة بالمعدات الضخمة فور وصول البلاغ، عن حادثة سقوط مركبة داخلها ثلاثة أشخاص من آخر حدود المطل، وتم تحديد موقع السقوط وجهود الانتشال وما زالت جارية على قدمٍ وساق. وشاركت عدد من الجهات الأمنية الأخرى، إضافة للصحة والهلال الأحمر، وأمانة الطائف؛ لتقديم الدعم اللوجستي. وكان الدفاع المدني، قد شكل فريقاً للبحث فور وقوع الحادثة، ضم عناصر بشرية وضباطاً وأفراداً معززين بالآليات، وتم تحديد موقع السقوط، وشارك عدد من الجهات الأمنية في عمليات البحث. «عكاظ» بدورها رصدت ميدانياً موقع الحادثة، إذ كان السقوط من آخر نقطة في مخطط سكني باتجاه الضلع الغربي الشمالي. وتقع أجزاء المخطط على حافة منحدر جبلي شاهق يعرف المخطط في تطبيقات تحديد الاتجاهات بمطل نهاية العالم لشدة خطورته وحوافه المفتوحة، فوق عدد من الجبال، دون وجود مصدّات وحمايات آمنة أو إرشادات مرورية.من جهتها، أوضحت أمانة الطائف لـ«عكاظ» أن المخطط مكتمل الاشتراطات البلدية والخدمات، كأعمال السفلتة والإنارة وتصاريح البناء.