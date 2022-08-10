تنتهي يوم السبت القادم آخر مهلة لمغادرة أفواج الحجاج الذين منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لموسم 1443هـ.وأكدت وزارة الحج والعمرة، على شركات الطوافة كافة الالتزام بجدول مغادرة الحجاج والتأكد من إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، الذين قدموا إلى المملكة وفق الخطط التشغيلية التي تم تنفيذها خلال موسم الحج وتسهيل مغادرة آخر أفواج الحجاج.من جهة أخرى، شددت الوزارة على جميع المعتمرين داخل المملكة التأكد من تفاصيل النقل والسكن من الشركات المرخصة لتنظيم الرحلات ووجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها طوال رحلة العمرة مع معرفة تفاصيل هذه الخدمات من خلال الشركات المنظمة.