بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، برقية عزاء ومواساة إلى والد وأسرة غرقى وادي الأحسبة الواقع بمركز المظيلف شمال مدينة القنفذة، وسلم البرقية مندوب من محافظة القنفذة.

وكان ثلاثة شبان سعوديون تعرضوا للغرق بعد أن جرفتهم السيول التي شهدتها قرى القنفذة.

وأوضح لـ «عكاظ» عم الأشقاء علي العبدلي أن المتوفين رحمهم ثلاثة أشقاء فقدوا بعد أن جرفتهم السيول بوادي الأحسبة وهم عبدالله عبيد العبدلي ويبلغ من العمر 15عاما، وأحمد عبيد العبدلي 13 عاما، وخالد عبيد العبدلي 11عاما، رافعا الشكر والتقدير لمقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه وباسم والدهم وذويهم على تقديم العزاء، الأمر غير المستغرب والذي كان له عظيم الأثر في نفوس ذويهم.