تقيم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في مدارس منارات الرياض برنامج موهبة الإثرائي الصيفي لعدد من الوحدات من ضمنها وحدة الروبوت، ويهدف البرنامج إلى تعليم الطلاب الموهوبين الملتحقين بالبرنامج مبادئ تركيب وبرمجة الروبوت التعليمي وإثارتها للتفكير في مشاريع تقنية تخدم التقدم الصناعي في المملكة.

لذلك قال مدرب وحدة الروبوت أحمد حودة: " إن الطلاب يتعلمون في وحدة الروبوت أسماء القطع ويتعرفون عليها وطريقة تركيبها ويقومون بتنفيذ وتصميم عمل هندسي للروبوت، وكذلك اختيار المحركات والحساسات اللازمة لذلك ثم يقدمون مخططا انسيابيا للبرمجة وبرمجة الروبوت لينفذ الأوامر المكلف بها.

مشيرا إلى أنه يشترك في وحدة الروبوت 24 طالبا وهدفنا الذي نسعا له في هذه الوحدة هو إتقان الطالب لمهارة التصميم الهندسي للروبوت والبرمجة مما يساعده في بناء الروبوت الخاص به، وقد نفذ الطلاب خلال هذه الفترة العديد من الأجهزة كالروبوت الجرو، وسيارة السباق، والجرار، وتحديد الفرق بينهم من حيث تركيب التروس مما يزيد السرعة أو العزم، وأيضاً الروبوت الراكل للكرة، والروبوت اللاقط الذي يستخدم في العديد من المصانع، والروبوت المصارع.

وأشار أحمد إلى أن طلاب موهبة طلاب مميزون بالفعل يستطيعون صنع الكثير بقليل من المجهود وبدقة عالية، وعندهم حماس كبير للتعلم ولديهم الكثير من الأفكار الإبداعية الجديدة.

وبين مدرب وحدة المستقبل محمد إسماعيل قائلا: " إن الوحدة متنوعة بين ما هو نظري و تطبيقي، فعلى سبيل المثال كجوانب الهندسة والعلوم المختلفة حيث نقوم باستخدام المنهجية المناسبة لحل المشكلات سواء بالتعاون مع الآخرين أو بشكل مفرد، وتطبيق التجارب العلمية ومواقف الحياة الحقيقية والالمام بالمهارات والأدوات المعملية، إضافه إلى إظهار المفهوم من خلال التواصل الشفهي والكتابي في العمل الجماعي والنقاشات الصفية.

وأشار إلى أننا نكون مع الطلاب في المختبرات الافتراضية خلال ساعتين للفترة الاولى من البرنامج وساعتين الفترة الثانية؛ لتهيئة العمل التطبيقي المعملي اليدوي لأن التجارب العلمية تخدم تطوير مهارة التحليل والتفكير الناقد وقد نفذوا خلال هذه الفترة الطائرة الشراعية وكذلك طريقه بناء الجسور.