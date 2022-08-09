تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022م، من استرداد حقوق مالية متأخرة لموظفي القطاع الخاص بمبلغ وقدره 66 مليون ريال سعودي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، أن المبالغ استردت من خلال النظر في أكثر من 6 آلاف دعوى عمالية عقدت عبر الاتصال المرئي، حيث يعقد الصلح وتقرب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل، علما بأن التسوية الودية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات أخرى ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه.