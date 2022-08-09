رفع مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء عقب تلقيه بلاغا عن وقوع حادث مروري على عائلة في طريق الطائف-الرياض. وفور تلقيه البلاغ، رفع من جاهزية جميع أقسامه، فيما تم دعم قسم الطوارئ بعدد من الكوادر للتعامل مع الحالات فيما بعث فرقة إسعافية لموقع الحادث.

واستقبل مستشفى ظلم 5 حالات إصابة ما بين الطفيفة والمتوسطة وصلت عن طريق فرق الهلال الأحمر والفرقة الإسعافية بمستشفى ظلم العام.

وأسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة بفضل الله تعالى داخل طوارئ المستشفى في إنقاذ حالات المصابين الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.

وقرر الأطباء تحويل أحد المصابين لاستكمال الرعاية الطبية في أحد مستشفيات الطائف عن طريق فرقة إسعافية مجهزة.