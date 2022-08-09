انتشلت فرق الدفاع المدني غريقا سقط في سد أم الدوم بالمويه. وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن وجود حالة غرق لشخص في سد أم الدوم بالمويه.

وأوضحت الهيئة أنه عند الساعة ١٢:٤١ ص تلقت بلاغاً وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع. وأضافت: عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم تمركز الفرقة بجانب فرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من السد، وبعد مضي سبع ساعات في الموقع تم استخراج الحالة من قبل فرق الإنقاذ وتسليمها لفرقة الإسعاف وبدورهم كشفوا على الحالة التي وجد أنها فارقت الحياة.