تستعد وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم السبت القادم، لإعلان أسماء المرشحين مبدئياً للوظائف التعليمية الجديدة التي سبق الإعلان عنها أخيراً في تخصصات الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمهارات الرقمية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.

وستستكمل إجراءات التقديم عن طريق إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية، والممثلة في استكمال متطلبات الترشيح النهائي وإجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي، على أن يباشر المعينون من المعلمين والمعلمات عملهم رسمياً للعام الدراسي الجديد 1444 مع عودة المعلمين والمعلمات غرة شهر صفر القادم.

يذكر أن «التعليم» و«الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» قد أعلنتا توفر 11,547 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة «معلم ممارس»، حيث بدأ التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم الثاني من شهر محرم وانتهى يوم الأحد الماضي.