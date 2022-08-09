أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن دعم السعودية للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، يأتي امتداداً لجهودها الإنسانية في الوقوف إلى جانب اللاجئين والمتضررين في مختلف بقاع العالم.

وقال الدكتور الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الثلاثاء) بمقر سفارة السعودية في بولندا: «إن السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة قدمت من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، تستهدف أكثر من مليون شخص»، مبيناً حرص السعودية على دعم الجهود الإنسانية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في أي مكان.

وأوضح أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تعزيز الجهود الإغاثية وآلية تنسيق الاستجابة الإنسانية لصالح اللاجئين، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يسعى لتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال المؤتمر مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت أكثر من 2000 مشروع نفذت في 85 دولة حول العالم، مبيناً أن المشاريع تغطي مختلف القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغير ذلك من القطاعات المهمة.