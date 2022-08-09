فيما يطالب عدد من المواطنين في محافظة بحرة، أمانة العاصمة المقدسة بالعمل على مكافحة انتشار الحشرات والقوارض في الأحياء السكنية، أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة عبدالله الزيتوني، تكثيف الأنشطة والبرامج الاحترازية والوقائية للقضاء على القوارض والحشرات في مختلف المواقع لاسيما في العمائر الجاري تنفيذها، والحدائق والمزارع والمناطق الجبلية، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تجري مسحاً ميدانياً دورياً لرصد مواقع تكاثر القوارض والحشرات، وتعمل إثر ذلك على توزيع الطعوم المناسبة في المواقع المستهدفة، كما يتم تقييم أعمال المكافحة بعد توزيع الطعوم ومتابعة متغيرات الخطة وزيادة أعداد الفرق حسب أعداد البلاغات الواردة وحسب الحاجة.وأضاف، نفذت الفرق الميدانية الأسبوعين الماضيين أعمال المكافحة في 10 مواقع لتجميع النفايات و12 حوشاً مهجوراً و(4) حدائق عامة و(8) مبان تحت الإنشاء، وتم استخدام أكثر من 10 كيلو من طعوم القوارض، داعياً المواطنين إلى التعاون للمساهمة في القضاء على الحشرات والقوارض من خلال التخلص من النفايات في المواقع المعدة لذلك.واشتكى كل من خالد عبدالله وعلي إبراهيم وأحمد بدر ومحمد عابد، من انتشار القوارض في الأحياء السكنية بشكل كبير لاسيما جوار حاويات النفايات للتغذية عليها، ما يستدعي الجهات المعنية بالعمل على مكافحة انتشارها من خلال توزيع الطعوم والمصائد في المواقع المستهدفة حفاظاً على الصحة العامة.