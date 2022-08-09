حي مخطط الملك فهد بالمدينة المنورة، يعتبر من أكبر المخططات ذات الكثافة السكانية، إلى جانب وجود عدد من الدوائر الحكومية مثل تعليم المدينة، إلا أن المخطط ينقصه الكثير من الخدمات، وهناك إشكالات تؤرق سكان وزوار الحي، منها مداخل ومخارج الحي التي تفتقد إلى جوانب الأمن والسلامة، فضلاً عن عدم وضوحها. ويطالب سكان الحي أمانة المدينة بتصحيح المداخل والمخارج وإيجاد حلول تنهي مسلسل الحوادث التي تقع على الطريق الرئيسي. وطبقاً لعبدالسلام عمر عبدالله فإن الحي تجاوز عمره أكثر من ٢٠ عاماً، إلا أنه يفتقر الكثير من الخدمات مثل تصحيح مسارات الحي، وهناك شركات تعمل على تنظيم المداخل، إلا أن الوضع لم يتغير برغم أن الحي يقع في منطقة حيوية بين مطار المدينة المنورة ومدينة المعرفة في الجهة الشرقية، ومن الإشكالات التي تواجه زوار الحي عدم وجود إنارة على الطرقات الرئيسية، ووجود كثير من التحويلات التي تشكل خطراً حقيقياً على مرتادي الطريق. ويطالب عبدالسلام أمانة المدينة بسرعة تنظيم وتصحيح مسارات الطرق.من جانبه، أكد أحمد حبيب، أن الحي منذ سنوات طويلة وهو على هذا الوضع دون حلول، وسبق أن وقع الكثير من الحوادث على الطريق الرئيسي بسبب التحويلات وعدم وجود إنارة تكشف معالم الطريق.