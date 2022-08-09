تجاوب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تبوك مع تقرير «عكاظ»، حول سحب مقاول مشروع استكمال ازدواج طريق تبوك/‏‏ضباء معداته من الموقع. وأجاب الفرع عن سؤال عن الأسباب التي أدت إلى الانسحاب، وقال: تم إيقاف المقاول المنفذ لمشروع استكمال ازدواج الطريق في «المرحلة العاشرة» لحين إصدار التصاريح اللازمة للتنفيذ، كون المشروع يقع في منطقة إحدى المحميات. وأكدت الوزارة سعيها في الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ما يخص قِطاع الطرق بالمملكة، إذ تستهدف الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكاتها، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق للحد الأدنى.