أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، حرص منظومة الوزارة على تعزيز شراكتها مع لجان اتحاد الغرف السعودية في جميع قراراتها وتوجهاتها، مشيرا إلى أن لدى الوزارة العديد من المستهدفات التي ساهمت في نمو وتوسع أعمال وأنشطة القطاع الخاص.جاء ذلك لدى لقائه عبر الاتصال المرئي برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية بحضور عدد من وكلاء الوزارة وممثلي اللجنة.واستعرض الراجحي خلال اللقاء التحديات التي يشهدها قطاع التعدين وكيفية زيادة مستويات التوطين في الصناعات التعدينية، وتحفيز الموارد البشرية وأصحاب الكفاءات العالية للعمل في القطاع.يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخططها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية وبناء علاقاتها التكاملية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تسهم تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.