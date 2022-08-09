تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.