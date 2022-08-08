قبضت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقسم شرطة الكعكية على رجل يبلغ ٣٨ سنة من العمر، وذلك على إثر قيامه بقتل والدته وخادمتها في منزلهما الواقع بحي الشوقية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة كانت قد تلقت بلاغا عند الساعة الثالثة من ظهر هذا اليوم الإثنين من القاتل نفسه يفيد بتنفيذه جريمته في إحدى الشقق السكنية بحي الشوقية، إذ باشر قسم الكعكية البلاغ على الفور و جرى القبض على القاتل في مسرح الجريمة دون مقاومة ونقله إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

مصادر كشفت لـ «عكاظ» أن الشاب يعاني من اعتلالات نفسية وتم تدوين عدة محاضر سابقة عليه لقيامه بالعقوق والاعتداء المتكرر على والدته، موضحة أنه تم العثور على والدته التي تجاوزت الثمانين من عمرها مهشمة الرأس في غرفة نومها وكذلك تم العثور على الخادمة مهشمة الرأس أيضا في المطبخ، إذ كشفت الاستدلالات الأولية إلى قيامه بقتلهما بواسطة مطرقة حديدية.