أقامت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مساء اليوم الإثنين فعاليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الرياضي «تنمية عنصر التوازن والتأهيل الرياضي» لذوي الإعاقة الحركية بنادي ذوي الإعاقة بالطائف، تحت رعاية الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر آل سعود (الرئيس التنفيذي للجمعية) وحضور الدكتور خالد عسيري رئيس مجلس إدارة النادي.

وأقيم البرنامج التدريبي الرياضي لذوي الإعاقة الحركية بالطائف ولمدة 10 أيام والذي هدف لتحقيق عنصر التوازن الحركي للفرد إلى أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناته تحت إشراف المدرب عيد الشمري (المتخصص في رياضة ذوي الإعاقة).

من جانبها، أوضحت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الدورة التدريبية هدفت إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى ذوي الإعاقة الحركية في كل جانب من جوانب حركته عبر التدريب الفعلي من خلال التمارين اليومية والتي كان يتدرب عليها جميع المتدربين مع مدربهم، وأشاد الرئيس التنفيذي بدور جمعية لأجلهم لتنظيمها مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أهمية كبرى في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتساعدهم في تنمية مهاراتهم وحياتهم اليومية، وأوضح عسيري أن النشاط الرياضي بشكل عام عنصر مهم ومؤثر في حياة ذوي الإعاقة؛ حيث إن له فوائد عديدة تمس جميع الجوانب سواء البدنية أو الاجتماعية أو النفسية أو العقلية، وتعزيز مفهوم الذات الإيجابي وتنمية الإدراك الجسمي ومساعدتهم في تقبلهم لنواحي القصور التي يصعب تغيرها.

وخلال الحفل، تم عرض نماذج من الحالات لذوي الإعاقة الحركية التي أثمر عنها نجاح البرنامج في مساعدتهم على التوازن الحركي وتدريب بعض ذوي الإعاقة الحركية على لعبة سلاح الشيش والتي حازت على إعجاب جميع الحضور، واستفاد من الدورة أكثر من ٥٣ شخصا من الجنسين.

وفي ختام الحفل تم تكريم وتوزيع الشهادات للمتدربين والتقاط الصور التذكارية الجماعية مع المتدربين وجميع المشاركين في الحفل الختامي، وتقديم الشكر والتقدير لنادي ذوي الإعاقة بالطائف لاستضافته القيمة لفعاليات البرنامج التدريبي الرياضي والحفل الختامي، ولجميع شركاء النجاح الذين ساهموا مع لأجلهم لتقديم برامج ومبادرات تسهم في تعزيز جودة حياة ذوي الإعاقة.