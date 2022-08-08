دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مشروع الطريق النموذجي بمنطقة حائل الواقع بطريق حائل القصيم السريع في الجزء ما بين تقاطعي عريجاء وجانين، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ووكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وكان أمير منطقة حائل قد اطلع على عرض مرئي لمشاريع الطرق النموذجية في مقر الإمارة.

وتبلغ مسافة الطريق النموذجي في حائل 15.8 كم تشمل الأعمال التطويرية مثل رصف طبقات الأسفلت، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جوانب الطريق، وتحسين مناطق الدخول والخروج لمناطق الرعي، وتحسين المواقف الجانية للشاحنات، وتركيب عدد من اللوحات التحذيرية والارشادية، بالإضافة لتركيب حواجز معدنية على جوانب الطريق، وعمل الدهانات الأرضية، وتركيب العلامات الأرضية «عيون القطط»، وتحسين نهايات الطريق، بالإضافة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات العلوية. ويأتي هذا الطريق كأحد مشاريع الطرق النموذجية التي عملت عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً بهدف تطوير قطاع الطرق بالمملكة والارتقاء بمؤشر جودته وتحسين الخدمات المقدمة، والالتزام بمستوى رفيع من معايير الجودة والسلامة في تنفيذ وصيانة الطرق، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق.

وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.

ونوه أمير حائل بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة والمتابعة من معالي وزير النقل ومعالي نائبه وللإدارة في حائل على إنجاز هذا الطريق النموذجي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى مناطق المملكة، متطلعا لمزيد من المشاريع الريادية في المنطقة وكافة مناطق المملكة.