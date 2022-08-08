أوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة عسير المهندس محمد سبران أن الأمانة تمكنت من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار بعد نزح وسحب تجمعات المياه في أبها جراء الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية.

وقال إن الفرق الميدانية تمكنت من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة وذلك في وقت قياسي عقب هطول الأمطار الغزيرة، وتمثلت الجهود بنزح وسحب نحو 3924 مترا مكعبا من المياه في مواقع مختلفة، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات التي تجاوزت 1360 مترا مكعبا، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ وإداراتها المختصة بالأمانة باشرت تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة التي تضمنت توزيع 191 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعمين بالمعدات على تلك المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة مسبقا لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك، مؤكداً أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية. وأهاب بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات «940».