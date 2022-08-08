بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.