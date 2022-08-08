فيما تستعد إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات الخميس القادم لإعلان نتائج حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم، التي تشمل من تم نقلهم في حركة النقل الخارجية التي أعلنتها الوزارة، أكدت وزارة التعليم، أن النقل الخارجي يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس، المنقولين ضمن إجراءات النقل الخارجي لهذا العام وتم نقلهم وفق تخصصاتهم كمعلمين ومعلمات.وبينت الوزارة للمستهدفين أنه ليس لهم حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشيح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم المنقولين إليها، ويستثنى من ذلك المعينون على أعمال غير التدريس، فيتم توجيههم وفقاً للتخصصات المعينين عليها.يشار إلى أن الإدارات التعليمية ستبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية لمدة ثلاثة أيام فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل، على أن تعتمد نتائج الحركة رسمياً من قبل مديري التعليم في المناطق والمحافظات في 16 محرم الحالي.