أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تمديد الفترة الرسمية لاستكمال طلبات حصر بيانات الأراضي الممنوحة للمواطنين في مخططات ولي العهد، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من منحهم بالشكل المطلوب.وكانت الأمانة أعلنت في وقت سابق البدء في استكمال بيانات المواطنين الذين سبق أن تم منحهم في مخطط (9) للأجزاء (د، هـ، و، ز، ح، ي). مبينةً أن الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة ضمن المخططات المذكورة تم نقلها إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل، وتمديد مدة الحصر حتى 1 ربيع الأول ١٤٤٤.وأهابت الأمانة بجميع الممنوحين سرعة استكمال بياناتهم ومعلوماتهم، والاستفادة من تمديد الفترة المتاحة، مع إرفاق المستندات الخاصة لحصرهم، وأكدت أن مخططات ولي العهد تُسهم في توفير قطع أراض أكثر تميزاً، وفي إطار توفير أراض سكنية مختلفة المحاور تتماشى مع احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.