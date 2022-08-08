استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس (الأحد)، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم الوباري، الذي قدّم تقريراً عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية، مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.وأكد أمير تبوك على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وكذلك أهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة، ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته. وأشاد أمير منطقة تبوك بجهود وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والقائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة. فيما نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.