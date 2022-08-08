شهدت محافظات نجران الشمالية أمطاراً غزيرة شملت محافظة حبونا (120 كم شمالي نجران)، ومحافظة بدر الجنوب (180 كم شمال غربي نجران) مصحوبة بعواصف هوائية ورعدية، سالت على أثرها أودية صيحان ووادي قاب ووادي سروم، كما هطلت بعد ظهر أمس الأول أمطار غزيرة على شعاب وأودية الرحب والشرى وبئر عسكر والثويلة.وصاحب الأمطار انقطاع التيار الكهربائي في وادي بطأ والحرشف وانقطاع شبكة الجوال، كما شهدت طرق المحافظات الشمالية انهيارات صخرية ونفوق عشرات الإبل كانت تتواجد في أودية بطأ ووادي حلال، ولم تشهد ولله الحمد خسائر في الأرواح البشرية.ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الأيام القادمة، وقال حسين اليامي، أحد سكان محافظة الحرشف، إنه لم ير غزارة مثل هذه الأمطار منذ نحو ٣٠ عاماً، إذ ظلت متواصلة ومستمرة منذ الصباح الباكر حتى المساء، وفقد عدد من المواطنين مزارعهم وماشيتهم، كما شهدت تبوك أمطاراً خفيفة إلى متوسطة شملت مركزي القليبة، والمعظم وضواحيهما.