حصد فريق كشافة شباب مكة المكرمة المركز الثاني والمستوى الفضي في المجال الكشفي العالمي للمبادرات الاجتماعية في العمل الكشفي الإسلامي للعام 2022 التي نظمها الاتحاد العالمي للكشاف المسلم.

وأعلن الاتحاد فوز كشافة شباب مكة بالمركز الثاني من بين 59 متسابقًا يمثلون 14 دولة وجهة إسلامية. وقال المشرف العام على الفريق القائد الكشفي عثمان خليفة مدني إن هذا الفوز هو ثمرة جهد زرعها أعضاء الفريق وعملوا ليلًا ونهارًا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار والمجتمع المكي دون مقابل مالي، مشيرًا إلى أن المشاركة في الأنشطة والبرامج والمناسبات ساهمت في بناء شخصية الفريق وتم توظيف الخبرات المتراكمة في العمل الكشفي والمجتمعي والاجتماعي.