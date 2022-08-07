بناءً على توجيه نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، أعلن رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل الدكتور نايف المهيلب،عن تسمية مكتبة النادي باسم الأديب الراحل ⁧‫جارالله الحميد‬⁩ تقديراً لجهوده.

وقال لـ «عكاظ» رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف المهيلب بأن الأمير فيصل بن فهد وجه بتسمية مكتبة النادي باسم الأديب الراحل ⁧‫جارالله الحميد‬⁩ تقديراً لجهوده،مضيفاً بأن تكريم الأدباء والمتميزين وأصحاب الحرف هذا ديدن ولاة أمرنا في جميع مناطق المملكة الذين يتسمون بالوفاء للأحياء والأموات، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل جزء من السمات الطيبة.

وأضاف «المهيلب» بأن الأمير فيصل بن فهد تفقد قبل سنوات أحوال جار الله الحميد المادية والاجتماعية وأمضى ساعات طوال خلال زيارته كما انه طلب الكتب التي ألفها الراحل وأطلع عليها ووقع عليها وعزز الجانب الأدبي والثقافي ورفع من معنوياته فكان لهذه الزيارة لمسة إنسانية تحفيزا للأدب والبعد الأخلاقي لهذه الزيارة، مما يكشف عن عمق وأبعاد شخصية الأمير فيصل بن فهد الذي ما مافتىء من تقديم كل مالديه من دعم مادي وتحفيز معنوي للأدباء والمثقفين بالمنطقة.

وأشار أن التسمية تكريم للأدباء والمثقفين، وجاءت بالوقت المناسب كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير على هذه اللمسة والوفاء وعلى هذا التوهج والعطاء، كما نشكر سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل ومهندس الثقافة الأول ومكرم الأدباء والمثقفين وراعي الملتقيات.