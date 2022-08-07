تستعد إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات السعودية لإعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد يوم الخميس القادم.



وأكدت وزارة التعليم أن النقل الخارجي يعتبر إنهاء لتكليف جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس. وبينت الوزارة للمستهدفين أنه ليس لهم حق المطالبة بالنقل على المهمات المكلفين بها قبل النقل، ويمكنهم التقدم للترشح على التشكيلات المدرسية أو الإشرافية وفق الآلية المحددة في إدارات التعليم، ويستثنى من ذلك المعينون على أعمال غير التدريس، إذ يتم توجيههم وفقا للتخصصات.

يشار إلى أن الإدارات التعليمية ستبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية لمدة ثلاثة أيام فور إعلان المدارس الجديدة لطالبي وطالبات النقل، على أن تعتمد نتائج الحركة رسميا بواسطة مديري التعليم في 16 محرم الجاري.