یرعى أمیر منطقة الباحة الأمیر الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزیز في المركز الحضاري بالمنطقة ورشة العمل الدولیة عن «التین الشوكي: تطویر واستدامة»، والمعرض المصاحب،؛ الذي تنظمه وزارة البیئة والمیاه والزراعة ابتداء من یوم الاثنین، ويستمر إلى الأربعاء.

وتھدف وزارة البیئة والمیاه والزراعة من خلال الورشة الدولیة إلى طرح الحلول لتطویر الإدارة المستدامة لنبات التین الشوكي وحسن استغلاله في مناطق زراعته وانتشاره لیصبح موردا زراعیا واقتصادیا في المملكة.

وتناقش الورشة خصائص نبات التین الشوكي (البرشومي) الحیویة والفسیولوجیة ومركباته الكیمیائیة، والأھمیة البیئیة والاقتصادیة وتكنولوجیا الزراعة المكثفة، إضافة لعرض التجارب والخبرات المحلیة والدولیة لإدارة نبات التین الشوكي بصورة مستدامة، وتفادي أمراضه وآفاته.

وتطرح الوزارة الفرص الاستثماریة الواعدة للاستفادة من نبات التین الشوكي باعتباره مورداً اقتصادياً، وتحفّز المستثمرین والجمعیات في مجال الزراعة لتطویر واستدامة نبات التین الشوكي في الصناعات التحویلية، لتطويره بمناقشة خصائصه وتفادي آفاته.