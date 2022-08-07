تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأحد)، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا وزير الخارجية والتعاون الدولي ستانلي كاكوبو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.