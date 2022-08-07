أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية، فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية (مدفوعة الرسوم) للعام الجامعي 1444، وذلك في كل من (أبها، محايل عسير، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال ألمع، وتنومة)، ابتداءً من اليوم (الأحد) الـ 9 من محرم، وحتى السبت الـ 22 من الشهر الجاري.

وأوضح عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور أحمد آل مريع أن البرامج المطروحة تم بناؤها وفق احتياج سوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن البرامج تضم دبلوماً متوسطاً، ينفذ في سنتين دراسيتين و6 أشهر تدريب ميداني، ودبلوماً مشاركاً ينفذ في سنة دراسية و3 أشهر للتدريب الميداني.

وأضاف، تتميز فترات التدريب الميداني في هذه البرامج بتنفيذها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتأهيل الطلاب للحصول على عدد من الشهادات الاحترافية والمهنية المعتمدة دوليا في التخصص المعني، والتي تمنح الخريجين ميزة تنافسية في سوق العمل.

يُذكر أن الكلية حرصت على تنوع وتعدد الخيارات أمام الطلاب في برامجها المطروحة، وكذلك تغطية مدينة أبها ومحافظات المنطقة، حيث تتوافر هذه الدبلومات في ستة مقرات، وللاطلاع على تفاصيل البرامج يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.kku.edu.sa/ar/node/101905