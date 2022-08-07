جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها لملاك الآبار غير المرخصة إلى سرعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل 19 صفر القادم. وأوضح فرع الوزارة في منطقة الباحة، أن على المواطن إرفاق رسم كروكي؛ يحدد موقع البئر، ومصور جوي، ومملك شرعي إن وُجد، أو صورة من التقديم على مملك عبر منصة إحكام، ورفعها عبر بوابة «نما»، أيقونة «خدمة تصحيح وضع الآبار»، إذ يعمل على استقبال طلبات الإفصاح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة، وإصدار الرخص إلكترونياً بالمجان.

يذكر أن مجلس الوزراء، أصدر قراره رقم (710) بتاريخ 1441/11/9هـ، وتضمنت مادته الـ73 «يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام» ما يعزز دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

فيما توقع «لائحة المخالفات والعقوبات» غرامةً على من يحفر بئراً حديثة ؛ دون رخصة تصل إلى (25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة)، وكذلك من يملك بئراً قديمة ولم يفصح عنها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.