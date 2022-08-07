حددت لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الجديدة التي سيتم العمل بها اعتباراً من العام الدراسي الجديد، تقسيم الفصول الدراسية وعدد أسابيع الدراسة. وتركت اللائحة الحرية للجامعات في أن يضع مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة خلال 15 يوماً من تاريخ إقرار اللائحة.وبينت اللائحة، أن العام الدراسي فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو 4 مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد. والنظام الدراسي هو أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.ويتكون الفصل الدراسي من مدة زمنية لا تقل عن 15 أسبوعاً في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن 12 أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الـ3، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية. ولفتت اللائحة إلى أن المستوى الدراسي أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن 4 أسابيع، ولا يزيد على 8 أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن 40 أسبوعاً في العام.وأكدت اللائحة، أن السنة الدراسية الكاملة مدة زمنية لا تقل عن 40 أسبوعاً في العام. والفصل الصيفي هو مدة زمنية لا تقل عن 8 أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن 6 أسابيع لنظام الفصول الدراسية الـ3، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي. بينما المستوى الصيفي مدة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.وأوضحت اللائحة، أن المقرر الدراسي هو المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشمل رقماً ورمزاً ووصفاً للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق، أو متطلب متزامن معها.