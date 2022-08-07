أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم دفع إيجار ما يزيد على 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال منذ بدء المشروع في أكتوبر الماضي حتى اليوم.وأوضحت اللجنة، أن الدولة تُقدّم حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، ويأتي في مقدمتها توفير السكن المؤقت ودفع الإيجار الذي استفادت منه 14156 أسرة، كما تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة، شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش.يشار إلى أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى تشمل الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية التي خُصصت لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل نهاية 2023.وتشمل الفئة الثانية أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمُزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين تسلّمهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة؛ المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليست لديهم صكوك فتتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم، منوهة بأنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء التي سوف تتم إزالتها خلال المدة القادمة.ونجحت اللجنة، بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية، في إزالة 28 حياً، وتبقت 4 أحياء هي؛ المنتزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم وكيلو 14 الشمالي، التي يتوقع الانتهاء من إزالتها آخر أكتوبر القادم.