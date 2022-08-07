أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 28/‏‏ 7/‏‏ 2022 حتى 3/‏‏ 8/‏‏ 2022، عن ضبط (14509) مخالفين، منهم (8581) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4337) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1591) مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (420) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(48%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (22) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54739) وافداً مخالفاً، منهم (51658) رجلاً، و(3081) امرأة. وأحالت الجهات المعنية (42592) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(3509) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11337) مخالفاً.