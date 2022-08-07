أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس ،(السبت)، حقيقة ما يتم تداوله بشأن مكان الصداع في الرأس وأنه دليل على مرض ما.وكشف المجلس، أن رغم تداول هذه الشائعة بكثرة إلا أن مكان الصداع في الحقيقة لا يدل على مرض معين، ومثّل على هذه الشائعة بما يقوله البعض عند الشعور بالصداع في المنطقة الأمامية من الرأس بأنه يدل على مرض في المعدة ومشاكل في الهضم. وأبان أنه لا يمكن الجزم وتشخيص الأمراض العضوية من مكان الصداع فقط دون علامات وأعراض أخرى، مؤكداً أهمية استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات إذا كان الشخص يعاني من صداع شديد حتى بعد تناول المسكنات، لمعرفة التشخيص الدقيق.