تسببت العواصف الترابية الشديدة التي شهدتها جنوب محافظة بيشة مساء اليوم (السبت) في سقوط أعمدة الكهرباء في جنوب المدينة واقتلاع الأسقف وواجهات المحلات التجارية، وانقطاع التيار الكهربائي عن حي الأمير سلطان والشهيلا والمدراء والباقرة والحرف وبعض القرى المجاورة لجنوب المدينة، ما اضطر أصحاب المحلات للإغلاق، في حين ظل سكان القرية في ظلام دامس استمر لعدة ساعات.

وأوضح نايف الشهراني أن العاصفة الرملية تسببت في سقوط الأعمدة على الطريق بجنوب المدينة، مضيفاً أن العاصفة ألحقت ضررا كبيرا في أسقف وواجهات عدد من المحلات التجارية.