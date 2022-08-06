عبر أبناء الشيخ عبدالله المحمد الزيد العبدالقادر يرحمه الله عن بالغ شكرهم ورفيع تقديرهم لكل من واساهم وقدم لهم التعزية في وفاة والدهم رحمه الله من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة وكافة محبي الفقيد والأصدقاء والزملاء والمعارف من داخل المملكة وخارجها سواء كان ذلك حضوريا أو برقيا أو عبر الاتصال الهاتفي أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال نجل الفقيد الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر: أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبل دعوات الجميع.

وأضاف: نقدر عاليا تلك المشاعر الفياضة التي أحاطنا بها الجميع وفي مقدمتهم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الذي تكبد عناء السفر وحضر لموقع العزاء في الزلفي، وكان لمواساته الأثر البالغ في نفوسنا جميعا، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الذي أبرق معزيا، ورئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار الديوان الملكي، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، وأصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة من المسؤولين ومشايخ القبائل ورجال الأعمال والزملاء في الوسط الإعلامي والأكاديمي وكافة أهالي الزلفي، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وجميع موتى المسلمين. وأن يجزي الجميع عنا خير الجزاء ولا يريهم مكروها بعزيز.