أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/12/29 الموافق 2022/7/28 حتى 1444/1/5 الموافق 2022/8/3 عن ضبط 14,509 مخالفين، منهم 8581 مخالفاً لنظام الإقامة، و4337 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1591 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 420 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية، و48% إثيوبيو الجنسية، و9% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 22 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54,739 وافداً مخالفاً، منهم 51,658 رجلاً، و3081 امرأة، في حين تمت إحالة 42,592 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3509 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,337 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.