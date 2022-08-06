تابع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز تداعيات الحالة المطرية، التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان وعدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عدد من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث أطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.

ووجه أمير المنطقة بالنيابة، محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.