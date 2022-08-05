مصادر «عكاظ»: نقل عسكريين ومدنيين بـ«الداخلية» إلى «الأمن الصناعي»

علمت «عكاظ» بصدور موافقة الجهات العليا على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية برئاستها وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية الى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه.ونصت الموافقة، التي شملت تنظيم الهيئة الجديدة، استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة لتيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.وشدد القرار على أن يعامل الموظفون المدنيون المراد نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وأتاح القرار تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى مجلس إدارة الهيئة استحصال مقابل مالي عنها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.وأكد القرار أهمية التزام المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن إشراف الهيئة بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهماتها بشكل كامل إضافة إلى الالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة وإبلاغ الهيئة بأي حدث أو خطر أو تهديد لأمن وسلامة المنشآت بحسب الآليات المعتمدة من الهيئة والتعاون مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال أو تقييم للمنشآت.