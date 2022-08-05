قدَّمَ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، العزاءَ لأسرة الحميد في وفاة فقيدهم الأديب والشاعر جارالله بن يوسف بن عبدالعزيز الحميد، رحمه الله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسموِّ أمير المنطقة - اليوم (الجمعة) - مع شقيق الفقيد عبدالعزيز، تحدث فيه عن مسيرة الفقيد الأدبية والإبداعية، سائلاً الله أن يتغمدَه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

وبعثَ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لشقيق الفقيد وأسرته، داعياً الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهته، أعربَ شقيق الفقيد عبدالعزيز الحميد باسمه وباسم أقارب وزوجة وبنات الفقيد عن شكره لأمير منطقة حائل وسموِّ نائبه على تعزيتهما التي خفَّفت المصاب الأليم، داعياً الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثوابَ، وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته إنه سميع مجيب.