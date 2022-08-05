استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمكتبه في الرياض، وفد منتدى أبوظبي للسلم الذي يزور السعودية برئاسة الأمين العام الشيخ المحفوظ بن بيه، وبعضوية الدكتور خليفة مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للمنتدى.

وأشاد العيسى بالجهود الرّيادية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السلم والتعايش والتسامح.

من جانبه، أعرب الشيخ المحفوظ بن بيه عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي تعبيرا صادقا عن علاقات الأخوة والمحبة والتعاون بين الإمارات والسعودية، وتشاركهما في الرؤية الحضارية وتضامنهما في قيادة مسيرة التواصل الإنساني الخادم للسلم العالمي.

كما أبلغ تحيات رئيس المنتدى الشيخ عبدالله بن بيه لأخيه الأمين العام، وتطلّعه لمواصلة مسيرة العلاقات الأخوية والتعاون المثمر وتعزيز التعاون الثنائي خدمة للأهداف والرؤى المشتركة.

وعبر عن اعتزاز منتدى أبوظبي للسلم بشراكته الوطيدة مع رابطة العالم الإسلامي بقيادة الأمين العام الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، وحرصه على الاستفادة من الجهود الريادية التي تقوم بها الرابطة العالم الإسلامي في نشر الرواية الصحيحة للدين، المرتكزة على قيم الرحمة والعدل والحكمة والمصلحة، والتي شكلت جدارا صلبا في وجه مشوهي الإسلام والمتطرفين والغلاة، مؤكدا أن هذه النجاحات المتوالية تنطلق من وثيقة مكة المكرمة، وتعكس المكانة العالية التي تحتلها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قلوب المسلمين والناس أجمعين.

وقدّم وفد المنتدى للدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى دعوة خاصة لحضور الملتقى السنوي التاسع الذي يعتزم منتدى أبوظبي للسلم عقده في مستهل ديسمبر 2022، وعبّر العيسى عن شكره وترحيبه بالدعوة، مجددا حرصه على التعاون، ومنوها بجهود منتدى أبوظبي للسلم الذي لم يفتأ في كل مرة يثري الساحة الفكرية بمفردات ومفاهيم جديدة ومواضيع متجدّدة.