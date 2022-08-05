بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لحاكم عام جامايكا السير باتريك ألين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لحاكم عام جامايكا، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لحاكم عام جامايكا السير باتريك ألين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لحاكم عام جامايكا، ولحكومة وشعب جامايكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.