أعلنت وزارة الصحة أنه يتم تحصيل رسوم في المنشآت الصحية الخاصة مقابل خدمة إضافة الإجازة المرضية عبر منصة «صحة»، ودعت الوزارة إلى التواصل معها عبر الرقم 937 أو الرسائل الخاصة في «تويتر» في حال وجود أي ملاحظات حيال ذلك.

وأكدت «الصحة» أن تقييم الحالة الطبية في المراكز الصحية يتم من قبل الطبيب المعالج، ويتم إصدار الإجازة المرضية عبر منصة «صحة»، وتكون الإجازات المرضية الصادرة من المنصة معتمدة، مفيدة بأنه يمكن للمستفيد الاطلاع على الإجازة المرضية وطباعتها عبر المنصة https://seha.sa/Home/SickLeave، ويتطلب ذلك رمز الخدمة المرسل إليه والذي يبدأ بـ«GSL» إضافة إلى رقم الهوية.

يذكر أن وزارة الصحة قد أتاحت استعراض ومشاركة وطباعة الإجازة المرضية على جوال المستفيد، عبر تطبيق «صحتي»، وذلك بعد إصدارها من المراكز المعتمدة لإصدار الإجازات المرضية.