«يموت من الفرحة»، مقولة للتعبير عن الفرحة الشديدة، ولكن هل تتخيل أن لهذه المقولة أساس علمي قد يظهر؛ حين نرى بعض من يتعرضون للفرح الزائد تصيبهم أزمات قلبية أو يتعرضون للوفاة. وعرفها الأطباء بأنها «متلازمة القلب السعيد». وأكدوا أنها ذكورية بشكل كبير، ويصاب بها الرجال أكثر من السيدات، وعلى العكس، فإن الحزن أو ما يسمى «متلازمة القلب المنكسر» منتشرة بين السيدات بشكل أكبر. وجرى تسجيل 8% من مجموعة متلازمة القلب السعيد حول العالم، وتسببت في الوفاة، لذا ننصح بإعطاء الأخبار الإيجابية بالتدريج مثلها مثل السلبية. وفى هذا السياق، أثبتت دراسة علمية حديثة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، أن التعرض للفرح الزائد من الممكن أن يسبب الموت المفاجئ أو يعرض القلب لأزمة تسمى «متلازمة القلب السعيد».كشفت الدراسة أن الأحداث السعيدة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب تعرف باسم (متلازمة القلب المنكسر) «تاكو تسيبو»، التي تتميز بضعف مؤقت مفاجئ في عضلات القلب، الذي يسبب تضخماً في البطين الأيسر؛ ما يخلق شكلاً مشابهاً للأخطبوط، ويسمى «تاكو تسيبو» ويعنى جرة الإخطبوط في اللغة اليابانية.وحسب التقرير، تم تشخيص هذه الحالة النادرة نسبياً لأول مرة 1990، وأشارت الأدلة إلى أن التعرض لهذه المتلازمة يحدث نتيجة التعرض لنوبات الاضطراب العاطفي الشديد كالحزن والغضب والخوف، وتسبب تعرض المرضى لآلام فى الصدر وضيق التنفس ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والموت.وأشار التقرير، إلى أنه الآن وللمرة الأولى قام الباحثون بفحص بيانات لأكبر مجموعة من المرضى الذين شخصوا الإصابة بهذا المرض في جميع أنحاء العالم، ووجدوا أن بعض المرضى أصيبوا بهذه الحالة المرضية بعد تعرضهم لحدث سعيد أو مبهج، لذلك أطلقوا عليها «متلازمة القلب السعيد».وبين التقرير، أن الباحثين قاموا بفحص بيانات 1750 مريضاً تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة تاكو تسيبو، فى 9 بلدان مختلفة، ووجد أن 485 من المرضى تعرضوا لانفعال عاطفي، وأن 96% عانوا من أحداث محزنة وصعبة كفقدان أحد أفراد الأسرة أو التعرض لحادث، أو عانوا من مشاكل بعلاقة عاطفية، لكن ثبت أن الـ20 شخصاً المتبقين كان تعرضهم لتلف القلب نتيجة مناسبات سعيدة كحفل زفاف أو مفاجأة أو فوز الفريق المفضل.قال استشاري طب الأسرة الدكتور أشرف أمير، «متلازمة القلب السعيد مثل مفاجأة عيد الميلاد مثلاً، قد تسبب جلطة للقلب، وتلك المتلازمة تم وصفها في المراجع العلمية لأمراض القلب في العالم في 2022، وتمت عليها دراسات مشهورة جداً في 3 دول أوروبية».وأوضح أن متلازمة القلب السعيد قد تأتي من الأخبار السعيدة؛ مثل المفاجأة بحفلة عيد الميلاد أو مشاهدة شخص لم تره من مدة طويلة جداً، أو زواج أو وظيفة كان ميؤوساً منها وغيرها.وأشار إلى أن الانفعالات النفسية تزيد من «الكيتوكولاميس» ما يتسبب في جلطة بالقلب، كما أن بعض البشر قلوبهم حساسة للانفعالات العاطفية، فمثلاً إذا قلت لأحد المرضى في العيادة «ما فيك مرض القلب» يختلفون في رد الفعل، أحدهم تجده يقول الحمد لله، وآخر يبكي، وثالث يقوم ويسجد، وأيضا هناك من يضم أولاده.وأضاف: النتائج الجديدة تؤدي إلى نقلة أخرى من التجارب، حيث ثبت أن مسببات الإصابة بمتلازمة «تاكو تسيبو» أكثر تنوعاً مما كان يعتقد في السابق ولم تعد الإصابة بسبب قلب منكسر، وأن الإصابة بهذا المرض يمكن أن تكون مسبوقة بمشاعر إيجابية جداً، مشيراً إلى أن الأطباء يجب أن يكونوا على علم بذلك.وأوضح أن المرضى الذين يصلون لقسم الطوارئ مع وجود علامات للنوبة القلبية كألم في الصدر وضيق في التنفس بعد حدث سعيد أو انفعال، قد يعانون من متلازمة «تاكو تسيبو».حذرت استشاري الأمراض النفسية الدكتورة نادية نصير، من المخاطر الصحية لـ«متلازمة القلب السعيد»، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الوفاة، إذ تنتشر بين الرجال، بينما تشيع بين النساء متلازمة «القلب المنكسر».وقالت: إن السعادة المفرطة تؤدي للوفاة في أحيان كثيرة، مثل الحزن الشديد، مشيرة إلى أن المقولة الشعبية المتداولة عند الضحك الشديد «سأموت من كثرة الضحك» صحيحة علمياً، مشددة على ضرورة المحافظة على الاتزان في المشاعر لتجنب التعرض لأزمات صحية مفاجئة، وللحفاظ على القلب. وحذرت من المبالغة في الفرح والحزن، لأن ذلك يتسبب في أعراض عضوية؛ مثل ألم شديد في القلب واضطراب ضربات القلب واضطراب الأدرينالين بالجسم، وهذه الأعراض ينتج عنها توقف القلب والوفاة المفاجئة.ووجهت نصيحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتحكم في مشاعرهم، وتجنب الفرحة الزائدة للحد من التعرض لأزمات صحية. ويجب عدم المبالغة في الحزن أو في السعادة حفاظاً على صحة القلب، لافتة إلى وجود متلازمة تسمى «القلب المنكسر»، عند الحزن الشديد إذ يشعر الإنسان بأعراض الأزمة القلبية وتسبب الوفاة.«أسباب وأعراض المتلازمة»نوبات الاضطراب العاطفي الشديد.آلام فى الصدر وضيق في التنفس.الإصابة بالنوبات القلبية والموت.