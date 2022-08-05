بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، في وفاة الرئيس السابق/ فيدل راموس.

وقال الملك في برقيته: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين/ فيدل راموس، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنتمنى لكم موفور الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، في وفاة الرئيس السابق / فيدل راموس.

وقال ولي العهد:« بلغني نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الفلبين/ فيدل راموس، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأتمنى لكم دوام الصحة، وألا تروا أي سوء أو مكروه».