تم تدشين مهرجان «روعة آسيا» السنوي لأفضل المنتجات من دول الآسيان اليوم في متجرين من متاجر لولو هايبرماركت بالمملكة العربية السعودية. في أفنيو مول، المربع بالرياض، بحضور 8 سفراء وإدارة مجموعة اللولو. وفي لولو هايبرماركت فرع الأمير فواز بجدة، بحضور ثلاثة دبلوماسيين من رابطة دول جنوب شرق آسيا ومقرهم جدة وإدارة مجموعة اللولو.

يقدم المهرجان الشهير مجموعة واسعة من المنتجات اليومية وأغراض البقالة والفواكه الغريبة والخضراوات والأطعمة المجمدة والمبردة والأطعمة الطازجة، إضافة إلى المواد غير الغذائية والمفروشات المنزلية من منطقة الآسيان المعروفة بتنوعها الزراعي والمأكولات البحرية والجودة الممتازة للمواد غير الغذائية.

يوجد أكثر من 6200 منتج من الفلبين وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا لإبهار المتسوقين بتنوع وغرابة المنتجات الغذائية وجودة المنتجات غير الغذائية.

حضر حفل تدشين «روعة آسيا» في الرياض دبلوماسيون من دول الآسيان الثمانية الممثلة لهذا العرض الترويجي الكبير: سعادة السيد داتو يوسف بن إسماعيل (سفير بروناي دار السلام)، وسعادة السيد دانغ شوان دونغ (سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية)، وسعادة السيد تين يو (سفير جمهورية اتحاد ميانمار)، وسعادة د. السيد وونغ تشاو مينج (سفير جمهورية سنغافورة)، وسعادة السيد عارف هدايت (نائب رئيس بعثة جمهورية إندونيسيا)، والسيد أمير الحسني بن سحر (القائم بالأعمال بالنيابة، سفارة ماليزيا)، والسيد روميل روماتو (القائم بالأعمال بالنيابة، سفارة جمهورية الفلبين)، وسعادة السيد ساتانا كاشيمسانتا نا أيوديا (القائم بالأعمال (وزير)، سفارة تايلاند الملكية). وكان في استقبالهم السيد / شهيم محمد، المدير التنفيذي لمجموعة لولو السعودية، والإدارة العليا للهايبر ماركت.

في جدة، حضر الافتتاح سعادة د. إدغار توماس كيو أوكسليان (القنصل العام لجمهورية الفلبين في جدة)، ومعالي د. إيكو هارتونو (القنصل العام لإندونيسيا بجدة)، وسعادة د. فرح سيافينا باهيري (قنصل القنصلية الماليزية في جدة). حيث تم الترحيب بهم بحرارة من قبل الإدارة العليا للولو في جدة.

سيستمر مهرجان «روعة آسيا» حتى 9 أغسطس، وسيقدم عروضاً وصفقات رائعة للمتسوقين.

قال السيد شهيم محمد: «يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى مهرجان «روعة آسيا». منذ نجاحه المبهر في العام الماضي، نمت شبكتنا من مكاتب التوريد ومراكز الخدمات اللوجستية والمتاجر في جميع أنحاء ماليزيا وإندونيسيا ولدينا شبكة واسعة من موردي المنتجات والمواد الغذائية وغير الغذائية في المنطقة». وأضاف: «لذلك، إنه لمن دواعي فخرنا أن نجمع بين مجموعة متنوعة من السلع من منطقة الآسيان للمتسوقين في المملكة العربية السعودية. نحن على يقين من أن العملاء سيحبون تنوع المنتجات الغذائية، وغرابتها، وطعمها الرائع، وجودة المواد غير الغذائية».