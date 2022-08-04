يشكل تمديد الهدنة فرصة ذهبية للمكونات السياسية اليمنية لاقتناصها والبناء عليها، خصوصاً تلك التي لا تزال ترتهن لأطراف خارجية تعمل على تأجيج الصراعات ونشر الفوضى والإرهاب، فلا يمكن لليمن أن ينهض إلا بتوحد كل أبنائه ووضع المصلحة العليا للبلاد على المصالح التخريبية والطائفية الدخيلة على منطقتنا.إن الموقف الدولي والأممي الذي جاء مواكباً للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 التي تمثل موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم حق الشعب اليمني وما يضمن أمن واستقراره بلاده، مطالب اليوم بالعمل بشكل حثيث وسريع لتنفيذ البنود التي تضمنتها اتفاقية الهدنة، خصوصاً فتح المعابر في تعز، ووقف الخروقات، وإنهاء الحواجز الأمنية والعوازل بين المحافظات والمدن، وإطلاق الأسرى والمختطفين، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي، وصرف مرتبات الموظفين وفقاً لقوائم عام 2014، ما سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز بناء الثقة، والدخول في مفاوضات سلام شاملة تنهي الصراع والاقتتال، وتقطع الطرق على كل من يصطاد في الماء العكر.إن تنفيذ كل تلك البنود التي وضعتها الهدنة ضمن أهدافها، بما فيها الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، ستمثل خطوة كبيرة للدخول في الهدف الرئيسي والنهائي، وهو السلام الدائم والشامل.