ألزم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد الجهات الخدمية بسرعة تنفيذ وتوفير البنية التحتية وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمرافق العامة لمشاريع الإسكان التنموي بشكل سريع دون توقف أو تعطل، كما طلب الاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريع الإسكان التنموي وفق عقود التسليم.جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن وأعضاء اللجنة.واطلع أمير حائل خلال الاجتماع على الملخص التنفيذي لمستهدفات برنامج الإسكان التنموي، وتوفير الوحدات الملائمة للأسر الأشد حاجة من خلال دعم الوزارة المباشر ومصادر التمويل الأخرى.ونوه بما تحقق على مستوى تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز ثقافة التطوع في مجال الإسكان، مؤكداً أهمية العمل على تفعيل البرامج التنموية المتنوعة التي تحقق الاكتفاء للأسر المستفيدة وتوفر لها فرص الحياة الكريمة.واستُعرضت في الاجتماع منصة جود الإسكان، والأرقام التي تحققت في حائل لتوفير الحلول السكنية من خلال المانحين، وقدّر أمير حائل لمنصة جود دورها في تعزيز روح المبادرة والمشاركة المجتمعية في قطاع الإسكان، منوهاً بما يلقاه قطاع الإسكان من دعم واهتمام القيادة في سياق توجهاتها التنموية الموجهة للفئات المستحقة من أبناء الوطن، ودور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رفع نسب تملك الأسر السعودية للمسكن، والاهتمام بالأسر الأشد حاجة وتوفير سبل العيش الكريم لها.