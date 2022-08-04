استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس شباب منطقة تبوك رهام بنت سعود الفرشوطي، وأعضاء مجلس شباب المنطقة، بمناسبة إعادة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.ورحب في بداية الاستقبال بأعضاء المجلس، مقدماً لهم التهنئة، ومتمنياً للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مثمناً جهود أعضاء المجلس في دورته السابقة.وأكد أمير منطقة تبوك على الدور المهم والحيوي للشباب في الإسهام في تنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.وقال «أنا فخور بكم وأفاخر بكم، وسعيد أن ألتقيكم وأشاهدكم». وحث أمير تبوك الجميع على مضاعفة الجهود، مؤكداً دعم جميع أعمال مجلس شباب المنطقة من قبل إمارة المنطقة، ومنه شخصياً، وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.من جهتهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على ما يوليه من اهتمام بالشباب، وتحفيزهم، ودعم توجهاتهم، وتذليل التحديات التي تقف أمامهم، وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، وأن لقاءه بهم امتداد لدوره الرائد في دعم شباب المنطقة. حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني.